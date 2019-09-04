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18:58

ФБК разоблачил "мажора" из Мосгордумы

фото ЗакС политика ФБК разоблачил "мажора" из Мосгордумы

Продолжая изучать биографии действующих депутатов Московской городской думы, кандидатами в которую не удалось зарегистрироваться сторонникам Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией 4 сентября остановился на персоне 34-летнего депутата Кирилла Щитова.

"10 лет прошло, как депутат Кирилл Щитов вскарабкался на наши с вами шеи и сидит. Платите мне за это, платите мне за то. Даже агиткубы Щитов не состоянии сам себе установить. За него это делают дворники из ГБУ Жилищник. Все за госсчет", - сетует Навальный.

Антикоррупционеры утверждают, что реально декларируемые представителем власти доходы не могут позволять молодому депутату владеть квартирами площадью 180 и 122 кв. метров и постоянно "гонять на красной ауди". 

"Кирилл Щитов сейчас избирается 3-й раз, а будет еще и 4-й, 5-й и 6-й. Он хочет всю жизнь вот так вот прожить. Ничего не делать, и раз в 5 лет активизироваться на месяц и «агитировать». Нас, за наши же деньги", - сокрушается основатель ФБК.

Ранее критическому исследованию подвергались биографии и заработки замглавы Мосгордумы Андрея Метельского, ветерана столичного законодательного органа Людмилы Стебенковой и главы фракции единороссов там же Степана Орлова.

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