Для обвиняемого по "дадинской" статье участника протестов запросили 4,5 лет колонии

Сторона обвинения запросила для активиста Константина Котова по причине его постоянных нарушений законодательства о правилах проведения митингов 4,5 лет колонии, передает из зала суда издание "Медиазона".

Прокурор сослался на отрицательные отзывы о Котове участкового.

На суде присутствует старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев.

Котова задержали 12 августа после разрешенной московской акции двумя днями ранее: он поучаствовал в шествии после митинга, которое с властями не согласовывалось. Это стоило ему свободы.

Юридический прецедент в России - когда накопившиеся административные аресты за митинги перерастали в уголовное преследование - прочно связан с именем Ильдара Дадина и датируется 2015-16 годами. После скандала с Дадиным, которого пытали в колонии, отечественное правосудие к подобным мерам не прибегало. Дадина выпустили из заключения досрочно. Формально статью 212.1 УК никто не отменял - она предусматривает то, что три административных протокола по задержаниям на уличных акциях автоматически перерастают в уголовное преследование фигуранта.