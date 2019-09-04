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19:55

Для обвиняемого по "дадинской" статье участника протестов запросили 4,5 лет колонии

фото ЗакС политика Для обвиняемого по "дадинской" статье участника протестов запросили 4,5 лет колонии

Сторона обвинения запросила для активиста Константина Котова по причине его постоянных нарушений законодательства о правилах проведения митингов 4,5 лет колонии, передает из зала суда издание "Медиазона".

Прокурор сослался на отрицательные отзывы о Котове участкового.

На суде присутствует старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев.

Котова задержали 12 августа после разрешенной московской акции двумя днями ранее: он поучаствовал в шествии после митинга, которое с властями не согласовывалось. Это стоило ему свободы.

Юридический прецедент в России - когда накопившиеся административные аресты за митинги перерастали в уголовное преследование - прочно связан с именем Ильдара Дадина и датируется 2015-16 годами. После скандала с Дадиным, которого пытали в колонии, отечественное правосудие к подобным мерам не прибегало. Дадина выпустили из заключения досрочно. Формально статью 212.1 УК никто не отменял - она предусматривает то, что три административных протокола по задержаниям на уличных акциях автоматически перерастают в уголовное преследование фигуранта.

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20:49    
Прокурор-браво! Давить этих прозападный мразей надо беспощадно! Только тогда победим и отстоим гос.безопасность России!

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