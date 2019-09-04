В Петербурге задержали активистов проекта "Объединенные демократы"

Возле офиса "Объединенных демократов" в Петербурге 4 сентября полиция задержала нескольких агитаторов, планировавших распространять листовки в поддержку зарегистрированных кандидатов в мундепы. Как рассказал ЗАКС.Ру координатор проекта Андрей Пивоваров, в автозак отправили троих человек.

Две машины правоохранителей появились возле офиса вечером 4 сентября. По словам Пивоварова, полицейские досматривали всех входящих в офис и выходящих из штаба "Объединенных демократов". Самого координатора проекта также досмотрели, изучили содержимое сумки и проверили документы. Причин для задержания Пивоварова у силовиков не нашлось. Однако агитаторов, у которых были листовки, все же увезли в отдел полиции. При этом, отметили в штабе, листовки не носили какого-либо противозаконного характера и в них содержалась всего лишь обычная агитация за кандидатов в муниципальные депутаты.

По словам Андрея Пивоварова, полиция продолжает дежурить у штаба, но активисты, кандидаты и агитаторы "Объединенных демократов" продолжают заниматься своей предвыборной кампанией и обходами территории в других местах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.