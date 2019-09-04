Жители Поморья пожаловались в СК на организацию властью концертов в день протестного митинга

Недовольные тем, что региональные чиновники пытаются заменить их протестную акцию 22 сентября неким торжественным концертом, активисты из Плесецкого района Архангельской области написали жалобу в местное управление Следственного комитета, передает портал 29.ru.

Инициатор "замены" - замглавы администрации района Руслан Макаров, на которого и подали заявление. Граждане надеются на то, что чиновника начнут преследовать в уголовном порядке.

"Постоянно придумывают какие-то отговорки, пихают палки в колёса. Как только видят, что единый день протеста, сразу начинается у них придумывание праздников. Зимой — дни валенков, летом ещё что-нибудь. В третий раз они придумывают себе ярмарки для населения", - приводится довод одной из активисток.

Для коллективной жалобы она в настоящее время собирает подписи.

В Архангельской области протестуют против строительства на станции Шиес мусорного полигона и завоза туда подмосковного мусора. Главный лозунг активистов: "Поморье - не помойка!".