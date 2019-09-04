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20:51

Вышло мобильное приложение, посвященное жертвам блокады

фото ЗакС политика Вышло мобильное приложение, посвященное жертвам блокады

Инициативная группа "8 сентября", которую возглавляет петербургский историк Лев Лурье, выпустила мобильное приложение, являющееся своего рода путеводителем по судьбам жертв ленинградской блокады. Об этом сообщается в соответствующем паблике "ВКонтакте". 

В базу внесли 376 тысяч ленинградцев.

"Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени и делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой. На волонтёрских началах было создано мобильное приложение с адресами и именами погибших в блокаду", - говорится в объявлении.

8 сентября на указанные в приложении локации могут явиться все желающие и зачитать имена погибших в 1941-1944 годы в осажденном городе. Таких мест - более 50.

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