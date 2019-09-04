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20:26

Более 200 человек собралось на митинг в защиту Муринского парка

фото ЗакС политика Более 200 человек собралось на митинг в защиту Муринского парка

В Петербурге вечером 4 сентября в Муринском парке более 200 людей пришли на  митинг в защиту зелёной зоны от строительства нового здания спорткомплекса Nova Arena, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербуржцы вышли в сквер с единственным требованием: чтобы Смольный отказался от строительства нового здания спортивного комплекса. У части пришедших в руках небольшие плакаты с лозунгами "Против застройки" и "Против застройки Муринского парка".  Среди участников акции замечен кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов.

Напомним, в Муринском парке на участке, выведенном несколько лет назад из состава зеленных насаждений общего пользования, планируется строительство нового спортивного комплекса, который будет содержать в себе футбольные поля и арену для пляжных видов спорта. Против возведения выступают местные жители. Большое недовольство общественности вызвала вырубка застройщиком 75 деревьев, стоявших на месте запланированных объектов.

После народных протестов реализацию проекта на время заморозили. По словам основателя Nova Arena Олега Баринова, застройщик готовит презентацию концепции развития территории, которую представит общественности. Местные жители продолжают проводить протестные акции в парке и у Смольного.

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Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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