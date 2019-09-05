ГИК попросил администрации районов впускать людей в избиркомы в ночь выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в администрации районов обращения с разъяснением о необходимости обеспечить доступ в избирательные комиссии, которые находятся в зданиях администраций. Решение принято на заседании 5 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт о допуске к избиркомам в ночь выборов - с 8 на 9 сентября. Это касается людей, которые имеют право присутствовать в комиссиях по закону. Такое обращение необходимо, уверен член ГИК Дмитрий Краснянский, иначе могут повториться ситуации прошлых лет, когда бюллетени привозили из участковых избирательных комиссий в ТИКи в администрации и закрывали двери здания.

София Саттарова