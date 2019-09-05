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9:43

"Спасем и сохраним": В Кургане на "судейском" доме появилась растяжка в поддержку фигурантов "дела 27 июля"

фото ЗакС политика "Спасем и сохраним": В Кургане на "судейском" доме появилась растяжка в поддержку фигурантов "дела 27 июля"

В Кургане на улице Климова, 78, на новой многоэтажке, в которой живут преимущественно представители судейского корпуса и силовых структур, появилась растяжка в поддержку участников уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" 27 июля, пишет Znak.com.

Баннер являет собой черное полотнище с изображением стилизованного креста, сделанного из полицейских дубинок, и текстовую надпись "212. Спасем и сохраним. 27.07.2019". 212 статья УК РФ - это и есть "Массовые беспорядки".

Граждане, вывесившие растяжку, пожелали остаться инкогнито, однако ответственность за деяние взяло на себя движение "Свобода 212". Акция стала своеобразным ответом "на бесчеловечные приговоры участникам акций протеста", неоднократно проходившим в Москве в течение последних полутора месяцев.

В районе, где располагается дом, находятся сразу три силовые структуры - прокуратура, УМВД и УФСБ по Курганской области. Две из них "напрямую причастны к суровой суровому наказанию задержанных".

Ранее по делу о "массовых беспорядках" были вынесены приговоры четырем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову дали дали три года из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за брошенную в сторону силовиков мусорку.

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11:32    
Можно еще чучело омоновца повесить.

10:10    
Голосуем только за родившихся в нашем городе!!!
Понаехавшие лезут во власть, чтобы сладко жить..

Страница 1-ая (всего: 1)
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