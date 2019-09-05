Кремль проведет антикоррупционное расследование деятельности главы московских единороссов

Кремль решил проверить депутата Мосгордумы и, по совместительству, главу столичного отделения "Единой России" Андрея Метельского на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Данная информация содержится в ответе руководителя управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботарева на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

В начале июля комиссия по этике ЕР отказалась проверять деятельность народного избранника, который стал фигурантом расследования Алексея Навального.

Изыскание ФБК о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости вышло 1 июля. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

Позднее, 29 августа, в ФБК вышло новое расследование, в котором утверждается, что в 2015 году Метельский, будучи госслужащим, через некое подставное лицо приобрел столичную компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника народного избранника Петра Ивановского.

После этого Метельский решил подать на Навального и ФБК в суд.

Добавим, единоросс идет на грядущие выборы в гордуму в качестве самовыдвиженца.