Общественная палата Петербурга направит по два наблюдателя на каждый избирательный участок

Региональную Общественную палату на выборах губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов будет представлять по два наблюдателя на каждом избирательном участке, сообщил 5 сентября заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров.

- Все списки [наблюдателей] укомплектованы, все направления подписаны, - подчеркнул Вахмистров во время пресс-конференции.

Выборы 8 сентября будут проходить на 1975 участках. Из них 62 находятся на территории Ленинградской, а 15 - Псковской области.

Вахмистров также отметил, что орган направит еще одного представителя на цифровой участок в Москве.

Сергей Еремеев