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10:20

Общественная палата Петербурга направит по два наблюдателя на каждый избирательный участок

фото ЗакС политика Общественная палата Петербурга направит по два наблюдателя на каждый избирательный участок

Региональную Общественную палату на выборах губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов будет представлять по два наблюдателя на каждом избирательном участке, сообщил 5 сентября заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров.

- Все списки [наблюдателей] укомплектованы, все направления подписаны, - подчеркнул Вахмистров во время пресс-конференции.

Выборы 8 сентября будут проходить на 1975 участках. Из них 62 находятся на территории Ленинградской, а 15 - Псковской области.

Вахмистров также отметил, что орган направит еще одного представителя на цифровой участок в Москве.

Сергей Еремеев

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12:40    
Статисты. Безмолвные свидетели беззакония.

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