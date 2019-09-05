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10:25

Число заявлений на голосование на «дачных» участках увеличилось с 14 до 18 тысяч

фото ЗакС политика Число заявлений на голосование на «дачных» участках увеличилось с 14 до 18 тысяч

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил, что около 15 тысяч заявлений подали избиратели Петербурга, которые хотят проголосовать за губернатора в Ленинградской области. Соответствующее заявление он сделал на заседании Горизбиркома 5 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Миненко назвал цифры в отвечая на вопрос члена ГИК Ольги Покровской о количестве заявлений на «дачных» участках. Для голосования в Псковской области подано около 3 тысяч заявлений, рассказал председатель ГИК.

- На экстерриториальных участках порядка 15 тысяч у нас: это - Ленинградская область. И где-то 3 тысячи с небольшим, сейчас точно не скажу, 3 тысячи - это Псков. Так что то, что ожидается, и ваши опасения сводятся к нулю, - считает Миненко.

Также на заседании Горизбирком решил часть бюллетеней из резерва территориальных избирательных комиссий 7, 12 и 20 передать в резервы ТИКов 2, 15 и 21, которые отвечают за «дачные» участки. Там не хватает бюллетеней для организации выборов, сообщила член ГИК Марина Жданова.

- На экстерриториальных избирательных участках КОИБы не применяются. Количество обычных бюллетеней распределённых в указанных ТИКах недостаточно для организации голосования на экстерриториальных избирательных участках. Таким образом, с учётом предварительных данных о количестве поданных заявлений, полученных по каналам ГАС «Выборы», буквально вчера, предлагается перераспределить бюллетени в резерв ТИК 2, 15, 21 из резерва ТИК 7, 12, 20, - сказала Жданова.

Как уточнили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме, всего будет перенаправлено 8,3 тысячи бюллетеней. 

Напомним, ТИК 2 отвечает за «дачных участки в Гатчинском районе, ТИК 15 - в Кингисепском и Ломоносовском районах, ТИК 21 - в Киришском районе. ТИКи 7, 12 и 20 за экстерриториальные участки не отвечают.

ЦИК 2 сентября сообщил ЗАКС.Ру, что для голосования в Ленобласти подали 12511 заявлений, в Псковской области - 1913 заявлений.

София Саттарова


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12:37    
"Дачные" избирательные участки - такой же символ имитации демократии в России, как и досрочное голосование, открепительные талоны и переписывание протоколов, перед внесением данных в ГАС Выборы. Всё это инструменты фальсификации народного выбора.

10:34    
На дачных избирательных участках  горожан лишили права избрания муниципальных депутатов.
ГИК нарушает Конституцию РФ безнаказанно!

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