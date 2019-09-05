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Новости

10:57

Леонтьев проиграл в Верховном суде Хакасии губернатору Коновалову, которого нарёк "дебилом"

фото ЗакС политика Леонтьев проиграл в Верховном суде Хакасии губернатору Коновалову, которого нарёк "дебилом"

Верховный суд Хакасии подтвердил законность вынесенного Абаканским горсудом решения, признавшего слова пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, сказанные в адрес губернатора региона Валентина Коновалова, порочащими честь и достоинство.

Леонтьев, напомним, сообщил, что, по его мнению, Коновалов является "манифестированным дебилом".

"Для того и существуют апелляционные инстанции, чтобы обжаловать некорректные решения в пользу местных властей. Но при этом хотел бы напомнить, что непосредственно опровержения моих характеристик действующего губернатора от меня суд первой инстанции не потребовал", - приводит заявление Леонтьева ТАСС.

Как пишет портал 19rus.info, в своей апелляции пресс-секретарь нефтяной госкорпорации заявил, что высказывания о губернаторе носили оценочный характер и должны были продемонстрировать некий "феномен протестного голосования". Он также отметил, что диагноз "дебильность" ставится обычно в первые три года жизни человека, соответственно, у истца на данный момент нет возможности опровергнуть врачебное решение документально. При этом, по мнению Леонтьева, его оскорбительные фразы не содержали клеветнической информации, а свидетельствовали о слабости Коновалова как политического деятеля. С повторной апелляцией он намерен обратиться в Верховный суд.

Грубость в адрес Коновалова прозвучала в эфире одной из российских радиостанций в контексте обсуждения региональных выборов, прошедших осенью 2018 года. Леонтьев выразил неудовольствие результатами так называемого "протестного голосования" в республике, где впервые за долгое время проиграл единоросс и победил коммунист.

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12:30    
Последнее время стало модно на телеэкраны выпускать гопников. Если посмотреть на Сечина, то нет ничего удивительного в том, что пресс-секретарём у него - Леонтьев.

11:18    
Оооочень странный этот пресс-секретарь.Его высказывания граничат с явным нездоровьем.

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