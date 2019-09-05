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11:22

Руководителю Сбербанка Грефу хочется "убить" школьные экзамены

фото ЗакС политика Руководителю Сбербанка Грефу хочется "убить" школьные экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на международном экономическом форуме во Владивостоке, признался в том, что терпеть не может такое явление, как экзамены в процессе учебы, и, будь его воля, он бы их упразднил как процедуру. Он бы поступил таким образом, поскольку, по его мнению, продуктивная учеба возможна только тогда, когда усвоенное оценивается постфактум в условном классном журнале.

"Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены", - цитирует его заявление РИА "Новости".

Руководитель крупнейшей госкорпорации полагает, что школьные правила и регламент на выходе делают из учащихся "инвалидов", которые в стенах образовательных учреждений утрачивают желание приобретать знания.

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13:17    
12-33
И кончить.
Экзамены всегда были и очень помогали закрепить материал. Как вообще можно узнать о качестве ученика без проверки?
Теперь экзамены похожи на тесты и приводят к упрощенному клиповому мышлению и даже к его отсутствию.
А теперь обсуждаем какую-то хрень. Кто такой этот банкир? Что у него есть за душой? Чем он лучше других? Соответствующей фамилией?

12:33    
Начать нужно с самого Грефа!

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