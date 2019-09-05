Руководителю Сбербанка Грефу хочется "убить" школьные экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на международном экономическом форуме во Владивостоке, признался в том, что терпеть не может такое явление, как экзамены в процессе учебы, и, будь его воля, он бы их упразднил как процедуру. Он бы поступил таким образом, поскольку, по его мнению, продуктивная учеба возможна только тогда, когда усвоенное оценивается постфактум в условном классном журнале.

"Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены", - цитирует его заявление РИА "Новости".

Руководитель крупнейшей госкорпорации полагает, что школьные правила и регламент на выходе делают из учащихся "инвалидов", которые в стенах образовательных учреждений утрачивают желание приобретать знания.