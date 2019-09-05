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11:50

"Будем работать без пассажиров": Беглов не стал открывать новые станции "фиолетовой" ветки

фото ЗакС политика "Будем работать без пассажиров": Беглов не стал открывать новые станции "фиолетовой" ветки

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов не сдержал своё обещание открыть 5 сентября новые станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары", информирует "Фонтанка".

Прибыв на заведомо подготовленную церемонию по случаю "презентации" платформ, Беглов, посовещавшись с чиновниками, сообщил собравшимся, что сегодня запуска не состоится, так как стоит наладить ещё ряд технических моментов.

"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", - резюмировал врио губернатора.

Петербуржцы, желавшие первыми прокатиться на поезде до новых станций, приехали к "Проспекту Славы" к 8 часам утра.

Открыть новые станции к 1 сентября 2019 года подрядчик их строительства - компания "Метрострой" - обещал ещё в феврале, несмотря на то, что изначально должен был сдать их в конце 2018 года.

Предприятие и Смольный обвиняли в срывах сроков друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Калининской линии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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13:14    
Не надо было трезвонить, что к 5 сентября запустим. Опять предвыборный штаб управляет городом, создавая нетленный имидж "Хозяйственника". Технологический процесс требует привязки не к дате выборов, а к качественному завершению всех необходимых работ, тем более в таком сложном деле, как строительство метрополитена.

12:41    
12-38
Нормально решил. Куда спешить с недоделками? Быстро только кошки е..ся, но поэтому слепые рождаются.

12:38    
Сбеглов конечно конченый совсем

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