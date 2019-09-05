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Новости

11:59

Ройзман: Бросок урной - проявление мужского поведения

фото ЗакС политика Ройзман: Бросок урной - проявление мужского поведения

Политик Евгений Ройзман, вслед за многими возмущающийся реальными сроками заключения, которые в эти дни выносит суд московским протестующим, отдельно оговорил случай Евгения Коваленко. Накануне, 4 сентября, ему дали 3,5 лет колонии за то, что он швырнул мусорной урной в сторону силовиков, которые били лежащего на асфальте лицом вниз и не сопротивляющегося человека.

"Омоновцы зверски хлестали дубинками лежащего человека и наступали на волосы девчонке, которая пыталась за него заступиться. Коваленко получил срок за мужское поведение, за свое неравнодушие, и, мало того, судья сказала, что нет задекларированного факта, что кого-то били дубинками. А это видела вся страна", - рассудил в эфире "Эха Москвы" бывший мэр Екатеринбурга.

По словам Ройзмана, имел место заведомо неправосудный приговор.

По делу о массовых беспорядках в Москве, касающегося жестокого разгона протестующих 27 июля, с пятерых фигурантов неожиданно сняли обвинения, но зато начали присуждать и реальные сроки. Так, Кирилл Жуков за прикосновение к шлему омоновца получил 3 года лишения свободы. Протестующие в тот день добивались допуска до московских выборов независимых кандидатов. Другого активиста - Вадима Синицу - сумели посадить даже за активность в Twitter, на пять лет.

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15:51    
Ногами значит будем.

14:13    
Всех, кто поднял руку на правоохранителя, надо тащить в костёр или рубить голову! Это должно стать законом! Ройзман -русофоб, потому он оправдывает всё и всех, что вредит России!

13:31    
Так и есть, если омоновец бьет беззащитныъх людей, то каждый мужчина считает своим долгом заступиться.
Поэтому кстати и не все на митинги ходят - боятся что не сдержатся, сделают два трупика, потом бегать придется, в Америку уезжать..

12:37    
12-13
Это для Вас странное, а для настоящих, полноценных мужчин Ройзман прав.
К сведению: определение "мужик" используется не только в уголовной среде, по фене это простой работающий сиделец, не бык, не авторитет, не сявка и не гр[цензура]ь. При этом мужик - это абсолютно полноценный традиционный мужчина. Так что тут Вы отчасти правы: мужик, по понятиям, не даст себя в обиду и в ответку запустит в репу тем, что под рукой.

12:24    
Судебная система нуждается в системной реформе и основательной чистке от бесхребетных и корыстных людей.

12:13    
Странное представление о "мужском" у Ройзмана. Или он исходит из уголовной трактовки слова "мужик"?

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