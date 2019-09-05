В Гатчине отреставрировали Смоленские ворота

В Гатчине 5 августа снимают строительные леса с одной из главных достопримечательностей города - Смоленских (Двинских) ворот, которые в последний раз реставрировались еще при советской власти, пишет сайт правительства Ленинградской области.

Помимо ремонта мраморных деталей ворот, рядом с ними благоустроили местность. Кроме того, теперь памятник, воздвигнутый в первой половине XIX века, будет иметь специальное освещение.

Примечательно, что при строительстве использовались элементы ворот Михайловского замка. Автор проекта - архитектор Василий Глинка.