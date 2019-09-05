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13:06

Минздрав хочет принять закон о продаже алкоголя с 21 года до конца 2019 года

фото ЗакС политика Минздрав хочет принять закон о продаже алкоголя с 21 года до конца 2019 года

Министерство здравоохранения рассчитывает принять закон, повышающий возрастной ценз при покупке алкоголесодержащих напитков до 21 года, до конца текущего года, известила "на полях" Восточного экономического форума глава ведомства Вероника Скворцова.

"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято", - цитирует министра РИА "Новости".

Скворцова напомнила, что, согласно социологическим изысканиям, данную инициативу одобряют 70% россиян. 

"Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей", - отметила руководитель Минздрава.

Кроме того, в ведомстве выступили также за запрет на дистанционную реализацию алкоголя через интернет.

 

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