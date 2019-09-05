Арестованный экс-министр Абызов стал фигурантом ещё одного уголовного дела

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова: на сей раз пребывающего под арестом экс-чиновника подозревают в отмывании 30 млрд рублей (ст. 174.1 УК РФ), пишет "Интерфакс".

Данную информацию подтвердили адвокаты Абызова.

"Да, мы узнали об этом только что. Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей", - высказал предположение адвокат Александр Аснис.

До сегодняшнего дня Абызов был фигурантом двух уголовных дел - по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее суд арестовал счета Абызова почти на 122 млн евро. Также арестованы счета на более чем 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты, машиноместо в Москве, акции АО "Промышленные технологии", которые оценивают в 160 тысяч рублей.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.

В правительстве Дмитрия Медведева Абызов работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока его должность не упразднили.