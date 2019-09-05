Профессор Травин: Я не верю объяснениям Бортко

Профессор Европейского университета, политолог и экономист Дмитрий Травин выразил недоверие к тому, как обосновал свое снятие с губернаторской гонки кандидат от коммунистов Владимир Бортко, сославшийся на нечестность предстоящей электоральной процедуры.

"Не верю. Я считаю, что Бортко - неглупый человек, хороший кинорежиссер и менеджер. Все он прекрасно знал, куда он ввязывается, в какую историю, и если в ситуации, когда какие-то вроде шансы создать второй тур у него были, он вдруг говорит, что ай-яй-яй, я разочаровался - "не верю" я, прямо по Станиславскому, таким заявлениям, плохо сыграл", - оценил поступок коммуниста ученый в эфире "Эха Петербурга".

По его предположению, мера была экстренной, поскольку предвыборная кампания кандидата от власти по ряду причин идет менее удачно, чем планировалось.

Бортко заявил об отказе участвовать в выборах 30 августа на теледебатах. Днем позже он объявил себя "политическим трупом". Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выждав заметную паузу, осудил демарш своего однопартийца, как и другие видные коммунисты.

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