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Новости

14:48

Путин считает, что молодежь имеет право протестовать, главное - чтоб "позитивно"

фото ЗакС политика Путин считает, что молодежь имеет право протестовать, главное - чтоб "позитивно"

Глава государства сообщил, что молодые россияне имеют право выражать своё мнение в протестной форме - главное, по его мнению, чтобы это было в позитивном контексте и не выходило за рамки правового поля. С заявлением подобного рода Владимир Путин выступил в рамках Восточного экономического форума, передает РБК.

"Все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право. Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти", - подчеркнул президент.

По его убеждению, протестовать хотят лишь граждане, "настроенные позитивно" и "желающие внести свой вклад в развитие".

"Важно, чтобы все находилось в рамках действующего закона", - отметил Путин.

В свою очередь власти России обязаны сделать всё необходимое, чтобы молодежь имела возможность "найти себя" и самореализоваться.

Следует напомнить, что с середины июля в столице не утихают акции гражданского несогласия, "триггером" к началу которых послужил недопуск независимых оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Самый масштабный протест, прошедший 27 июля и завершившийся задержанием почти 1400 человек, стал поводом для возбуждения уголовного дела о "массовых беспорядках".

В рамках разбирательства на данный момент были вынесены приговоры четырем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову дали дали три года из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за брошенную в сторону силовиков мусорку.

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15:09    
Позитивно митинговать-это как?
Нужен Закон "О позитивном митинговании".

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