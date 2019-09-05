Прилепин определил себя как либерал-националист

Писатель и политический деятель ультраконсервативных взглядов Захар Прилепин порассуждал на тему национализма, выведя из этого, что все клише, сопровождающие данное понятие, безнадежно устарели. В новейшем тексте автро говорит, что вся борьба националистов с кем-то - по сути, вымышленная.

"Я всё не пойму, чего они так яростно бьются с комиссарами - когда вон целый список "Форбс", бери - и воюй. Нет, с "Форбсом" ссыкотно. Ну разве что с Собяниным может националист повоевать ещё. Потому что националист у нас, как правило, москвич. В чём, короче, этот "национализм" выражается, я вообще не знаю. Националист тут я. И либерал тоже я", - написал литератор и сторонник сепаратистов Донбасса у себя "ВКонтакте".

Последним явлением Прилепина широкой публике стала его встреча с журналистом Алексеем Пивоваровым в рамках проекта "Редакция", где он предстал, по мнению значительной части комментаторов, в измененном состоянии сознания и хвастался большим количеством убитых его батальоном украинцев на их же территории.