СПЧ и ГИК ведут проверку по обращению Вишневского

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на встрече с Общественной палатой 5 сентября заявил, что Горизбирком начал проверку по обращению депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Парламентарий сообщил о жалобах сотрудников поликлиник Центрального района, которых якобы заставляют прикрепляться по месту работы.

Миненко сказал, что вопрос рассматривается. Если информация о нарушении подтвердится, то ГИК примет меры, уверил глава Горизбиркома.

- Мы сейчас по этому вопросу проводим проверку, рассматриваем. При этом надо подумать, о чем идет речь. Если о том, что работодатель дает гражданам целевые указания, принуждает, то, естественно, будут приняты все меры воздействия, включая административного и другого плана. Будем разбираться до конца, - сказал Миненко.

Член Совета по правам человека при президенте России и сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал, что также ведет проверку информации Вишневского. Однако номера поликлиник не совпадают с указанными адресами, заявил Брод.

- Резонансное сообщение, которое появилось вчера от одного незарегистрированного кандидата о том, что якобы имеет место факт принуждения работников медицинской сферы голосовать за определенного кандидата. Мы уже начали эту проверку и убедились, что некоторые адреса и номера медицинских учреждений не совпадают с указанными улицами. Что уже, так сказать, наводит на некоторые подозрения, - сказал член СПЧ.

О каких именно адресах идет речь, он не пояснил. Вишневский в своем обращении сообщил, что сотрудников поликлиник №37 и №12 заставляют открепиться и проголосовать на работе. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат уточнил, что речь идет о детской поликлинике №12, которая относится к медучреждению №37. Обе они находятся в Центральном районе, уточнил парламентарий в своем обращении. Точных адресов Вишневский не указал.

София Саттарова

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