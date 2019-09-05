Сотрудника ФБК Ляскина оштрафовали за протестную прогулку 31 августа

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей сотрудника столичного Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, принимавшего участие в протестном шествии 31 августа, уведомляет "Интерфакс".

Ляскину инкриминировали нарушение установленного порядка проведения акции - ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

Ляскина, журналиста Илью Азара и юриста ФБК Любовь Соболь задержали поздно вечером 2 сентября. Ляскина - на улице под предлогом проверки штрафов, Азара - в подъезде собственного дома в момент, когда он вышел покурить. Правоохранителей не остановил даже тот факт, что в квартире осталась одна его дочь, которой два года. Соболь "поймали", когда она выходила из магазина.