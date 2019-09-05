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17:32

Сотрудника ФБК Ляскина оштрафовали за протестную прогулку 31 августа

фото ЗакС политика Сотрудника ФБК Ляскина оштрафовали за протестную прогулку 31 августа

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей сотрудника столичного Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, принимавшего участие в протестном шествии 31 августа, уведомляет "Интерфакс".

Ляскину инкриминировали нарушение установленного порядка проведения акции - ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

Ляскина, журналиста Илью Азара и юриста ФБК Любовь Соболь задержали поздно вечером 2 сентября. Ляскина - на улице под предлогом проверки штрафов, Азара - в подъезде собственного дома в момент, когда он вышел покурить. Правоохранителей не остановил даже тот факт, что в квартире осталась одна его дочь, которой два года. Соболь "поймали", когда она выходила из магазина.

Ранее 2 сентября полиция сообщила, что возбудила дело по статье 20.2 КоАП из-за акции 31 августа, не уточнив, правда, кто является фигурантами разбирательства.

 

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