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17:44

Милонову представляется правильным введение единого стандарта школьной формы

фото ЗакС политика Милонову представляется правильным введение единого стандарта школьной формы

Представитель Петербурга в Государственной думе, депутат Виталий Милонов в связи с началом учебного года рассказал о своих пожеланиях к внешнему виду школьников. В его идеальной картине мира, одежду следует унифицировать или по меньшей мере задать некий образец, на который следует ориентироваться.

"В России должен быть единый стандарт школьной формы, принятый общенародно. Это не значит, что все будут ходить как в тюрьме в одной форме. Нужно принять набор, брендбук некий с вариантами школьной формы, которая будет утверждена путем национального голосования", - цитирует его идею информагентство "Москва".

По словам Милонова, элементы формы (верх и низ) можно будет по-разному комбинировать, чтобы не было полной неразличимости учащихся, но во главу угла он ставит "лаконичность", "строгость" и "торжественность" стиля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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22:03    
Будет больше порядка, дисциплины, уважения по отношению к учителям. Только - "За"!

18:01    
Мне тоже это представляется правильным.

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