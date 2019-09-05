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18:17

По "дадинской" статье москвич Константин Котов получил четыре года колонии

фото ЗакС политика По "дадинской" статье москвич Константин Котов получил четыре года колонии

Московский активист Константин Котов, которого обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов (так называемая "дадинская" статья), получил четыре года колонии общего режима, сообщает "Медиазона".

В своем заключительном слове судья сделала акцент на том, что Котов своими выходами на акции якобы выражал пренебрежение к Конституции. Эти слова вызвали хохот в зале суда, поскольку 31 статья Конституции позволяет россиянам собираться мирно и без оружия где угодно и без каких-либо специальных согласований. Хохот судью рассердил, и из-зала несколько нарушителей ее спокойствия вывели.

Телеканал "Дождь" обнародовал видеозапись, на которой видно, как в день согласованного митинга 10 августа Котов выходит из метро, ни к кому не присоединяясь и ничего не скандируя и как спустя 30 секунд его хватают люди в форме и шлемах, унося к полицейской машине. В суде это видео в качестве аргумента смотреть отказались.

Прокуратура запрашивала для Котова 4,5 года заключения.

С 2016 года "дадинская" статья до Котова никому не вменялась.

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18:57    
Просто замечательная новость! Всех прозападников-русофобов на нары! Таково веление времени!

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