По "дадинской" статье москвич Константин Котов получил четыре года колонии

Московский активист Константин Котов, которого обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов (так называемая "дадинская" статья), получил четыре года колонии общего режима, сообщает "Медиазона".

В своем заключительном слове судья сделала акцент на том, что Котов своими выходами на акции якобы выражал пренебрежение к Конституции. Эти слова вызвали хохот в зале суда, поскольку 31 статья Конституции позволяет россиянам собираться мирно и без оружия где угодно и без каких-либо специальных согласований. Хохот судью рассердил, и из-зала несколько нарушителей ее спокойствия вывели.

Телеканал "Дождь" обнародовал видеозапись, на которой видно, как в день согласованного митинга 10 августа Котов выходит из метро, ни к кому не присоединяясь и ничего не скандируя и как спустя 30 секунд его хватают люди в форме и шлемах, унося к полицейской машине. В суде это видео в качестве аргумента смотреть отказались.

Прокуратура запрашивала для Котова 4,5 года заключения.

С 2016 года "дадинская" статья до Котова никому не вменялась.