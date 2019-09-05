Фирма "Флай Авто" решила взыскать с Навального и "Дождя" 1 млрд рублей

Столичная компания "Флай Авто" решила подать в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканал "Дождь". Сумма, обозначенная в исковом заявлении, - 1 млрд рублей. Больше никаких подробностей разбирательства на данный момент нет: в карточке дела суть иска не поясняется.

О намерениях коммерческой организации Навальный известил у себя в Twitter.

"Некая фирма «Флай-авто» подала иск к ФБК и телеканалу «Дождь». На сумму один миллиард рублей. Недурно. Ну пусть с Синдеевой берут, она богатая", - сыронизировал оппозиционер.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания занимается розничной продажей автомобилей, лизингом и оказывает услуги по ремонту ТС.

В беседе с "МБХ медиа" генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева сообщила, что тоже на данный момент не располагает какой-либо информацией.

"Я вообще не понимаю, о чем идет речь, мне только что прислали твит Навального, из которого я об этом узнала", - пояснила она.