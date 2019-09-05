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18:41

Фирма "Флай Авто" решила взыскать с Навального и "Дождя" 1 млрд рублей

фото ЗакС политика Фирма "Флай Авто" решила взыскать с Навального и "Дождя" 1 млрд рублей

Столичная компания "Флай Авто" решила подать в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканал "Дождь". Сумма, обозначенная в исковом заявлении, - 1 млрд рублей. Больше никаких подробностей разбирательства на данный момент нет: в карточке дела суть иска не поясняется.

О намерениях коммерческой организации Навальный известил у себя в Twitter.

"Некая фирма «Флай-авто» подала иск к ФБК и телеканалу «Дождь». На сумму один миллиард рублей. Недурно. Ну пусть с Синдеевой берут, она богатая", - сыронизировал оппозиционер.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания занимается розничной продажей автомобилей, лизингом и оказывает услуги по ремонту ТС.

В беседе с "МБХ медиа" генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева сообщила, что тоже на данный момент не располагает какой-либо информацией.

"Я вообще не понимаю, о чем идет речь, мне только что прислали твит Навального, из которого я об этом узнала", - пояснила она.

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19:06    
Мой многолетний опыт работы с письмами и различными обращениями трудящихся подсказывает, что этот 18-55 однозначно платный работник, при этом не обладающий даже маленьким интеллектом, т.е. почти идиот.
Признаки: -использование одних и тех же слов в каждом комментарии по разным сообщениям определенной тематики,
          -однообразное  повторение  сюжета в каждом комменте,
          -безосновательное неприятие и отторжение одних персонажей и восхваление других,
          -отсутствие прямой связи коммента с темой статьи и одновременно акцентирование агрессии на навязчиво
             обозначаемых фигурантах,
          -краткость и сухость фраз, но неуместное и постоянное использование восклицательных знаков и крупного
             шрифта,
          -немотивированная агрессия и психопатическая эмоциональность,
          -отсутствие аргументации, развития темы и, вообще, смысла,
          -общий стиль текстов - "составление предложения по заданным словам".

18:55    
Хорошо было бы взыскать миллиард с этих прозападных мразей Навального и Синдеевой!

18:51    
Ну что за глупость пересказывать недостоверные всплески. Никакого иска ещё и в помине нет. Лишь бы попиарить Навального лишний раз. Глупость от агентства ОБС.

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