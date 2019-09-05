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18:51

Обвиняемому в нападении на офис ЕР аспиранту МГУ Мифтахову вновь продлили арест

фото ЗакС политика Обвиняемому в нападении на офис ЕР аспиранту МГУ Мифтахову вновь продлили арест

Головинский районный суд Москвы продлил аспиранту МГУ Азату Мифтахову срок содержания под стражей до 7 декабря, передает "МБХ медиа", ссылаясь на поступившую от секретаря суда информацию.

Напомним, молодого человека обвиняют в хулиганстве: по версии следствия, он якобы участвовал в нападении на офис столичного отделения "Единой России" в 2018 году. Тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер.

Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, однако в феврале после задержания Мифтахова его снова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ в инкриминируемом ему деянии – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента. Фигурантом этого дела он стал после другого разбирательства: изначально Мифтахова подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером.

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