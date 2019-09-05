Более 30 машин полиции дежурит на площади Ленина

Около Финляндского вокзала в Петербурге вечером 5 сентября дежурит более 30 машин полиции и ОМОНа. Рядом с площадью Ленина, где сегодня проходит митинг за честные выборы, стоят около 100 сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Участников митинга также ждали традиционные для протестных мероприятий в "гайд-парке" рамки металлодетектора. К началу митинга на площади собралось около ста человек.

Митинг "Против произвола на выборах", организаторами которого выступили такие организации как "Агит Россия", "Бессрочный протест", "Гражданин Пушкин", "Красивый Петербург", "Левый Фронт" и Партия Роста, был согласован с администрацией города. На акции ожидаются выступления активистов и кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга.

Елена Владыкина

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