Глава СПЧ Федотов уделит внимание приговору, вынесенному Константину Котову

Руководитель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов пообещал внимательно изучить приговор политическому активисту Константину Котову, которого стали преследовать уголовным судом только потому, что у него накопилось три административных протокола о нарушении правил проведения уличных акций, и который 5 сентября получил четыре года колонии.

"Нам будет очень важно узнать, каким образом суд отразил в своем приговоре правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся данной статьи Уголовного Кодекса", - цитирует Федотова "Интерфакс".

С 2016 года сомнительную с точки зрения основного закона РФ статью 212 УК не применяли - после скандала с заключением активиста Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в местах лишения свободы. С его именем журналисты обычно ее и асоциируют, поскольку это был в полном смысле слова прецедент.