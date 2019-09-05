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20:02

Полиция пытается изъять листовки оппозиции на митинге за честные выборы

фото ЗакС политика Полиция пытается изъять листовки оппозиции на митинге за честные выборы

Полиция во время митинга "Против произвола на выборах" на площади Ленина в Петербурге пытается изъять 4 тысячи листовок против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

По словам сотрудников полиции, листовки якобы являются незаконной агитацией.

Ранее, 2 сентября, полиция изъяла у политического активиста Александра Шумилова 18 тысяч листовок, посвященных так называемому "умному голосованию". 

Митинг оппозиции "Против произвола на выборах" на площади Ленина был согласован с властями Петербурга. В акции принимают участие несколько сотен человек. 

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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