Полиция пытается изъять листовки оппозиции на митинге за честные выборы

Полиция во время митинга "Против произвола на выборах" на площади Ленина в Петербурге пытается изъять 4 тысячи листовок против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам сотрудников полиции, листовки якобы являются незаконной агитацией.

Ранее, 2 сентября, полиция изъяла у политического активиста Александра Шумилова 18 тысяч листовок, посвященных так называемому "умному голосованию".

Митинг оппозиции "Против произвола на выборах" на площади Ленина был согласован с властями Петербурга. В акции принимают участие несколько сотен человек.

Елена Владыкина

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