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21:58

Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова

Городской суд Петербурга 5 сентября отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты в МО №78, координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова.

Кандидат от "Единой России" Надежда Наскидаева пыталась снять конкурента от оппозиции в Куйбышевском районном суде дважды. Второй раз единоросс иск подавала в конце августа из-за постов Пивоварова в соцсетях. Ее адвокаты заявляли, что координатор "Объединенных демократов" в одной из записей высказывал своё мнение об акциях протеста в Москве, связанных с недопуском кандидатов до выборов в Мосгордуму. Этим, согласно позиции истца, он формировал мнение избирателей о себе. Кроме того, представительнице "Единой России" не понравилось, что оппозиционер использовал чужие фотографии и слова из песни группы "Ляпис Трубецкой" без разрешения. 30 августа районный суд отказал Наскидаевой в удовлетворении иска. 

Единоросс 3 сентября подала апелляцию в Горсуд. И эта инстанция вечером 5 сентября приняла решение в пользу кандидата от "Единой России".

- Уверен, что это сделано специально, чтобы мы не могли обжаловать. Сейчас никаких шансов обжаловать нет, - прокомментировал ЗАКС.Ру Пивоваров.

Он также отметил, что сама Наскидаева на заседание не явилась, а представители прокуратуры и ИКМО поддержали позицию истца.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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