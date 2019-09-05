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21:40

Школьников заметили за распространением листовок о выборах в учебное время

фото ЗакС политика Школьников заметили за распространением листовок о выборах в учебное время

В Выборгском районе заметили школьников в учебное время за распространением информационных листовок о дате выборов в подъездах жилых домов. Об этом ЗАКС.Ру сообщил местный житель.  

По словам собеседника, он заметил в своем подъезде школьников, которые кидали в почтовые ящики листовки с информацией о предстоящем дне голосования. Дети сказали ему, что они якобы учатся в школе №110 и ради ответственного задания их освободили от уроков. 

Директор школы Светлана Белехова в беседе с ЗАКС.Ру отрицала, что учеников могли снять с уроков для раздачи листовок. 

- Без моего разрешения? Такого быть не может, - заявила Белехова.   

Белехова сообщила, что не может предоставить информацию о времени выхода учащихся из здания школы накануне, так как школьная система контроля доступа на данный момент не работает.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и председатель одного УИКов  Ирина Гусева рассказала ЗАКС.Ру, что накануне листовки об информировании петербуржцев о выборах раздавали учителя школы, которые состоят в УИКах. 

По словам директора школы, листовки на фотографиях, присланных школьниками в ЗАКС.Ру, не похожи на те, которые раздавали учителя школы №110. Директор школы не смогла показать, какие буклеты раздавали педагоги. По её словам, листовок не осталось. 

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В городской избирательной комиссии ЗАКС.Ру сообщили, члены УИК за 10 дней до выборов должны информировать петербуржцев о предстоящих выборах. Один из способов информирования - раздача листовок. Помогать в распространении листовок могут любые физические и юридические лица. ГИК может проводить проверку, если появляется информация о том, что несовершеннолетние распространяют информационные буклеты.

Елена Владыкина


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