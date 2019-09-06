Песков поделился планами Путина на день выборов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его начальник примет участие в электоральном процессе 8 сентября, информирует ТАСС.

"Голосовать планирует", - сообщил Песков.

В предыдущие годы глава государства голосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве. Ранее газета "Ведомости" отмечала, что на выборах в Мосгордуму Путину, вероятнее всего, придется отдать свой голос за человека из списка, подготовленного командой Алексея Навального в рамках стратегии "Умного голосования".

Дело в том, что в избирательном округе №37 (столичные районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), к которому официально приписан президент, в электоральном процессе не участвует кандидат от "Единой России". Там в списках числятся только три выдвиженца: действующий заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко, идущий от КПРФ; справоросс Александр Романович и либерал-демократ Юрий Максимов. "Ведомости" припомнили, что Путин не единожды направлял Губенко поздравительные телеграммы по разным поводам.

"Умное голосование", предлагаемое оппозиционером, это голосование за самого перспективного и популярного в том или ином округе и регионе соперника власти - "второго номера".