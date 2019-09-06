"Народ устал от тирании Путина": В Конгрессе США предложили новые санкции в отношении РФ

Американские конгрессмены предлагают ввести "точечные" экономические ограничения в отношении лиц, виновных в нарушении прав человека на столичных акциях протеста: с данным заявлением выступили глава комитета Сената по международным делам Элиот Энджел и республиканец Майкл Маккол.

Они обратились к властям РФ с требованием прекратить применять силовое насилие по отношению к мирным протестующим и отпустить на свободу граждан, отправленных в тюрьму в рамках уголовных дел, возбужденных постфактум митингов. Конгрессмены полагают, что "забракованных" оппозиционных кандидатов следует допустить до выборов в Москве и Петербурге.

"Эти митинги вкупе с реакцией Кремля являются подтверждением того, что российский народ устал от тирании Путина и что он не остановится ни перед чем, чтобы сломать любое политическое инакомыслие", - подчеркивается в заявлении представителей Сената.

Накануне, напомним, по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил митинга на 4,5 года был осужден московский программист Константин Котов: дело получило широкую огласку в том числе из-за опубликованного "Дождем" видео, на котором отчетливо видно, как в день согласованного митинга 10 августа Котов выходит из метро, ни к кому не присоединяясь и ничего не скандируя и как спустя 30 секунд его хватают люди в форме и шлемах, унося к полицейской машине. В суде это видео в качестве аргумента смотреть отказались.