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9:56

"Народ устал от тирании Путина": В Конгрессе США предложили новые санкции в отношении РФ

фото ЗакС политика "Народ устал от тирании Путина": В Конгрессе США предложили новые санкции в отношении РФ

Американские конгрессмены предлагают ввести "точечные" экономические ограничения в отношении лиц, виновных в нарушении прав человека на столичных акциях протеста: с данным заявлением выступили глава комитета Сената по международным делам Элиот Энджел и республиканец Майкл Маккол.

Они обратились к властям РФ с требованием прекратить применять силовое насилие по отношению к мирным протестующим и отпустить на свободу граждан, отправленных в тюрьму в рамках уголовных дел, возбужденных постфактум митингов. Конгрессмены полагают, что "забракованных" оппозиционных кандидатов следует допустить до выборов в Москве и Петербурге.

"Эти митинги вкупе с реакцией Кремля являются подтверждением того, что российский народ устал от тирании Путина и что он не остановится ни перед чем, чтобы сломать любое политическое инакомыслие", - подчеркивается в заявлении представителей Сената.

Накануне, напомним, по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил митинга на 4,5 года был осужден московский программист Константин Котов: дело получило широкую огласку в том числе из-за опубликованного "Дождем" видео, на котором отчетливо видно, как в день согласованного митинга 10 августа Котов выходит из метро, ни к кому не присоединяясь и ничего не скандируя и как спустя 30 секунд его хватают люди в форме и шлемах, унося к полицейской машине. В суде это видео в качестве аргумента смотреть отказались.

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13:26    
11:53)) Видимо слегка перебрал из "океана" .А теперь за всякую  написанную "помойку" отправляют "лучших" в Крым?

13:26    
ШУТКА - народец ишо НЕ УСТАЛ

11:53    
11:41. Я сейчас как раз в Крыму-Ялте до 22 сентября!!!!!! Прекрасная погода - яркое солнце, жара +28, море +25, океан великолепного вина, фруктов и ягод! Все на отдых в Крым! Поможем РОССИЙСКОМУ Крыму российским рублем в деле превращения его в лучший курорт мира!

11:41    
11:31 Придётся тебе, "Саша", теперь только в любимом Крыму отдыхать.

11:31    
Да, прозападные мрази, вроде Навального, Яшина, Соболь, Вишневского идр. - это совершенно не российский народ! Они хуже и опаснее террористов, фашистов вместе взятых для России!

11:14    
Как в воду глядят!

11:10   Игорь  
Народ устал от тирании Путина.
Иль оскудел талантами Урал?
Одно достоинство достаточно, по сути-то,
Чтоб новый президент опять бухал.

10:49    
И то правильно, устал даже лицезреть, не то что "носить на руках".

10:30    
10:19, народ дальневосточный проголосовал за коммуниста, что сделали с волеизъявление народа знают даже дети.

10:19    
Какой народ устал от Путина?????? Вот дальневосточники(РУССКИЙ НАРОД), к примеру, на руках в эти дни носят Путина, проявляя к нему огромную любовь! Путина в России не любят лишь её ненавистники-американские подстилки, жидомасоны, всякие либерально-гомосечные мрази! Это изгои, отщепенцы российского общества, а не НАРОД! Американцы не могут совершенно дестабилизировать обстановку силами своей агентуры в путинской России, потому бесятся и предлагают введения всё новых и новых санкций! Россия, вперёд!!!

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