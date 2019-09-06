Генпрокуратура и МВД не узрели нарушений в задержаниях журналистов на митингах

Ни МВД, ни Генпрокуратура не нашли нарушений, допущенных правоохранителями при задержании работников СМИ, а также не увидели признаков воспрепятствования их профессиональной деятельности на акциях 27 июля и 3 августа, следует из ответа ведомств, последовавшего на запрос СПЧ.

В прокуратуре сообщили, что журналисты РБК, РБК-ТВ, "Ведомостей", "Сноба", Associated Press и "Дождя" на протестных мероприятиях задержаны не были, в отделы полиции не доставлялись. Однако спецкорра "Дождя" Владимира Роменского, например, задержали прямо во время прямого эфира. После этого он обратился в СК и МВД с требованием привлечь полицейских к ответственности. Помимо прочего, прокуратура не обнаружила "объективного подтверждения сведений о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов". По сведениям ведомства, некоторых журналистов задержали ввиду отсутствия на них опознавательных знаков, которые бы "причисляли" их к сотрудникам прессы.

Аналогичный ответ поступил в президентский Совет по правам человека и от МВД, которое заявило, что силовики никаких законов не нарушали.

9 августа СПЧ обратился в МВД, Росгвардию, СК и Генпрокуратуру из-за задержаний журналистов на протестных митингах. МВД они попросили провести служебную проверку, а Генпрокуратуру - изучить информацию о воспрепятствовании работе журналистов.

На московской акции протеста, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого стали в основном молодые люди до 30 лет.