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12:53

СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер

фото ЗакС политика СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер

Преступник при нападении на главу Центризбиркома забыл включить электрошокер, и он не сработал, пишет BAZA со ссылкой на источники.

По данным издания, Памфилова наткнулась на злоумышленника, когда перед сном прошла в прихожую, чтобы пустить в дом гулявшего по участку кота. На постороннего в маске она наткнулась в холле. Преступник ткнул главу ЦИК невключенным электрошокером и сразу сбежал, сообщает издание. По предварительным данным, из дома ничего не пропало.

Памфилова 6 сентября участвует в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает РИА «Новости». Она приняла участие в открытии дискуссии и покинула конференцию в перерыве после первой части, выйдя из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.

О нападении на дом Памфиловой МВД сообщило 6 сентября. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.

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14:33    
Похоже на криминальные разборки. Денег взяла,  а обязательства не выполнила.

14:02    
Мне сдается, что "скорая  помощь" из дурки должна мчаться к 13.27.
Увлекся зарабатыванием денег, хамит плстоянно, мозги и тронулись...

13:59    
хорошо не ИЗНАСИЛОВАЛ

13:27    
Уже должны "чёрные воронки" мчаться по адресам проживания главарей прозападной "пятой колонны", в "Эхо", "Дождь", "Новую газету" и тд. На железной дороге готовиться эшелоны с телячьими вагонами, расконсервироваться бензопилы, тачки и вагонетки для перевозки урана и тд. итп.

13:21    
Все полицесйкие заняты протестующими, им не до этого, пусть хоть дубиной Памфилову бьет.

13:06    
13:00 Так ли? Вы всех за дураков держите?

13:00    
Прозападная "пятая колонна"- навальнисты переходят к террору...Ну-ну...ФСБ, не спать! КГБ СССР проспал, потому современные чекисты, не проспите Россию!

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