СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер

Преступник при нападении на главу Центризбиркома забыл включить электрошокер, и он не сработал, пишет BAZA со ссылкой на источники.

По данным издания, Памфилова наткнулась на злоумышленника, когда перед сном прошла в прихожую, чтобы пустить в дом гулявшего по участку кота. На постороннего в маске она наткнулась в холле. Преступник ткнул главу ЦИК невключенным электрошокером и сразу сбежал, сообщает издание. По предварительным данным, из дома ничего не пропало.

Памфилова 6 сентября участвует в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает РИА «Новости». Она приняла участие в открытии дискуссии и покинула конференцию в перерыве после первой части, выйдя из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.

О нападении на дом Памфиловой МВД сообщило 6 сентября. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.