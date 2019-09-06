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13:00

УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию двух свалок в Московском районе

фото ЗакС политика УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию двух свалок в Московском районе

Петербургские антимонопольщики рассмотрели жалобу чебоксарского предприятия НПО "Проектор", поданную в связи с действиями администрации Московского района при проведении конкурса на проектирование ликвидации нелегальных свалок на Московском и Пулковском шоссе. Стоимость тендера превысила 5 млн рублей.

В УФАС Петербурга выявили, что районная управа в обоих конкурсах в договорах на проектирование ликвидации свалок установила требование об экологическом аудите производимых работ. То есть, предполагается, что организация, которая в 2019 году должна выполнить проект, в 2020 году за рамками заключенного договора должна была также контролировать сбор, транспортирование и утилизацию отходов. Данное требование нарушило 31-ю статью "Закона о контрактной системе".

Жалобы НПО признаны частично обоснованными. Администрации выдано предписание об аннулировании торгов. 

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