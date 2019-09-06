СМИ: В Петербурге потерялось удостоверение депутата Госдумы Шнейдера

Помощник депутата Госдумы Виктора Шрейдера обратился в полицию Петербурга из-за пропажи удостоверения его босса, пишет АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 31-летний петербуржец пришел в полицию 5 сентября. По его словам, он заметил пропажу удостоверения депутата в своей квартире на улице Комиссара Смирнова еще 1 сентября.

Каким образом документ депутата оказался у его помощника в Петербурге, не уточняется. Представители Шнейдера заявили, что его удостоверение никуда не пропадало, и поданное в Петербурге заявление «не соответствует действительности».

Виктор Шнейдер – депутат Госдумы VI и VII созывов от «Единой России», член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Бывший мэр Омска.