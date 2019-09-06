Макаров: История Кокорина и Мамаева заставляет о многом задуматься

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал решение суда условно-досрочно освободить футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, призвав спортсменов становиться примерами для молодежи.

По мнению Макарова, история Кокорина и Мамаева «заставляет о многом задуматься». Он считает, что знаменитые спортсмены – это «кумиры для молодежи», у которой «сейчас не так много осталось ориентиров».

«Они [спортсмены] должны максимально ответственно вести себя за пределами спортивной площадки. Каждое их публичное действие, каждое слово попадает в зону внимания миллионов болельщиков, а самое главное – миллионов детей. Спортсмен обязан быть примером для молодежи», - убежден Макаров.

Ранее суд удовлетворил просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. В колонии они провели два месяца. В июне их приговорили к 1,5 годам колонии по делу о драке в Москве, в том числе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

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