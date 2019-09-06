Глава Минпромторга выступил за строительство мусоросжигающих заводов

Возведение большего количества мусоросжигательных заводов (МСЗ) позволит эффективнее бороться с постоянно накапливающимся коммунальным мусором, который в силу отсутствия в РФ специальных технологий невозможно переработать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

В то же время, считает министр, проблему с отходами нельзя решить только за счет их сжигания. Наилучшее современное решение - переработка отходов с целью извлечения вторичного сырья, которое вернется в хозоборот.

"Вместе с тем, мусоросжигательный завод является одним из эффективных способов борьбы с мусором, в первую очередь с „хвостами“ при сортировке твердых коммунальных отходов, которые не могут быть использованы как вторичные ресурсы", - полагает Мантуров.

Он добавил, что на строящихся и запланированных к строительству в РФ МСЗ будут применяться современные технологии, в том числе - сжигание на колосниковых решетках и трехступенчатая очистка вырабатываемых газов.

Добавим, от возведения МСЗ давно отказались в странах Европы, так как данные предприятия наносят непоправимый урон экологии.