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16:52

"Изъяты фото с Немцовым": СК ищет связи основателя "Рольфа" с оппозицией

фото ЗакС политика "Изъяты фото с Немцовым": СК ищет связи основателя "Рольфа" с оппозицией

Защита учредителя сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова известила, что в рамках уголовного разбирательства следователей заинтересовали связи предпринимателя с представителями российской оппозиции, информирует "Интерфакс".

"Так, 1 августа 2019 года следователь в квартире супруги Петрова изъял фотографии Петрова с Борисом Немцовым. Я считаю, что это свидетельствует о том, что непонятно, что именно расследует Следственный комитет", - сообщил адвокат Александр Макаров на заседании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о заочном аресте Петрова. 

Как считает Макаров, на данный момент все имеющиеся материалы дела свидетельствуют лишь о том, что "уголовное дело появилось не в силу реальных фактических обстоятельств, обнаруженных следствием, а по каким-то иным, политически мотивированным причинам".

"В материалах дела есть справка оперуполномоченного ФСБ России, в которой содержится список лиц, которых он называет близкими связями Петрова. В этот перечень входит 18 человек, включая маму Петрова 90 лет, супругу 60 лет, двух детей, водителя и прочих лиц. Как указано в этой справке, оперуполномоченный ФСБ России полагает целесообразным проведение задержания указанных лиц - всех 18 человек без исключения. Вот я хочу спросить: что это за охота на ведьм, чем им 90-летняя мама не угодила?" - сетует адвокат.

Напомним, сегодня Петрова объявили в международный розыск.

По версии СК, в 2014 году он в составе преступной группы в обход закона организовал "трансфер" 4 млрд рублей на свои офшорные счета в Кипре.

В июле основателя "Рольфа" и руководителя департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании.

Петров данный момент находится не в России, а в Австрии, и возвращаться в родную страну не собирается. В свою очередь, Кайро был отправлен под домашний арест.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:31    
СКшеики вы совсем с ума сошли вместе со своим Бастрыкиным? Куда вы лезете??? Убийства расследуйте, а не в экономику лезьте. Долбаебы.

17:20   Бордунов  
Когда бабок не выбить, бери заложников. Работаем, фсбратва!

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