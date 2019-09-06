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17:21

"Мемориал" признал политзаключенными фигурантов дела "Сети" Филинкова и Бояршинова

фото ЗакС политика "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов дела "Сети" Филинкова и Бояршинова

Правозащитный центр "Мемориал" добавил в список лиц, подвергшихся уголовному преследованию по политическим мотивам, двух фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

В центре уверены, что молодые люди не имеют никакого отношения к терроризму, а само дело - сфабриковано и основано на показаниях, данных под пытками. В связи с этим в "Мемориале" уверены, что Филинкова и Бояршинова следует освободить.

Напомним, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых – девять человек, задержанных ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое проводило тренировки, якобы готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Сами обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу. Несколько фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками.

Петербуржец Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

17 января 2019 года Московский окружной военный суд на 3,5 года отправил в колонию общего режима жителя Петербурга Игоря Шишкина. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось особым порядком. Шишкина задержали в январе 2018 года. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле отметки, похожие на следы от побоев, но сам арестант сказал, что получил их на спортивной тренировке.

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