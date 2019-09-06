Полиция задержала активистов "Весны", повесивших на мосту баннер с критикой Беглова

Полицейские задержали активистов «Весны» Валентина Хорошенина и Макара Андреева, сообщают представители движения.

По словам фотокорреспондента Петра Иванова, активисты вывесили на Новоизмайловском мосту баннер с критикой врио губернатора Александра Беглова и напоминанием о расследовании о его квартире в Москве. Баннер был снят практически сразу, пояснил Иванов.

После этого журналист неподалеку от места акции провел с ними интервью, а когда они поднимались со спуска на набережной, их встретили сотрудники полиции и задержали по КУСП.

Фото: Петр Иванов

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