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6 сентября, 18:30

Власти Поморья признали, что на берегу Белого моря после взрыва остались "опасные объекты"

фото ЗакС политика Власти Поморья признали, что на берегу Белого моря после взрыва остались "опасные объекты"

По прошествии месяца спустя взрыва на военном полигоне в Нёноксе власти Архангельской области согласились, что на берегу Белого моря покоятся "останки" некоего опасного объекта, уведомляет "Интерфакс".

Речь идет о брошенных на территории прибрежной зоны понтонах, на которых, предположительно, испытывали ракету "Буревестник".

В то же время власти Поморья заявляют, что угрозы здоровью местных жителей на данный момент нет.

Покорёженные взрывом понтоны обнаружили местные жители.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Случилось это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса.

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Также следы цезия-137 обнаружили в организме одного из врачей больницы, куда после взрыва доставили пострадавших на полигоне.

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