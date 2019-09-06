Власти Поморья признали, что на берегу Белого моря после взрыва остались "опасные объекты"

По прошествии месяца спустя взрыва на военном полигоне в Нёноксе власти Архангельской области согласились, что на берегу Белого моря покоятся "останки" некоего опасного объекта, уведомляет "Интерфакс".

Речь идет о брошенных на территории прибрежной зоны понтонах, на которых, предположительно, испытывали ракету "Буревестник".

В то же время власти Поморья заявляют, что угрозы здоровью местных жителей на данный момент нет.

Покорёженные взрывом понтоны обнаружили местные жители.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Случилось это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса.

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Также следы цезия-137 обнаружили в организме одного из врачей больницы, куда после взрыва доставили пострадавших на полигоне.