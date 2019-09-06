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18:51

РКН составил на Пономарева два протокола о нарушении закона об иноагентах

фото ЗакС политика РКН составил на Пономарева два протокола о нарушении закона об иноагентах

Роскомнадзор решил составить два протокола по ст. 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента) в отношении движения Льва Пономарева "За права человека", поделилась с "МБХ медиа" сотрудница организации Ольга Жукова.

Напомним, максимальное указанное статье - штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностного лица и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Поводом для составления документов о правонарушении послужил тот факт, на официальной странице движения в Facebook отсутствует информация о включении его в перечень НКО-иноагентов.

"Составили два протокола в отношении движения и должностного лица, Льва Александровича Пономарева, по части 2 статьи 19.34 КоАП. Оказалось, что на день обнаружения правонарушения на странице в Facebook, как они написали в протоколе, информация о том, что движение внесено в реестр, имеется и имелась еще в конце июня и весь август. Мы решили, что будем бороться с ними [Роскомнадзором] в суде", - поделилась Жукова.

Пономарева вызвали для беседы в РКН 3 сентября.

За последние месяцы и центральная организация "За права человека", и подчиняющиеся ей региональные филиалы регулярно получали от надзорного ведомства штрафы на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей. Дошло до того, что Пономарев вынужден был обратиться с видеообращением к согражданам, в котором предрек закрытие правозащитного движения, если его не будут поддерживать пожертвованиями.

Движение и подведомственные ему организации были внесены Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2019 года.

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