Будем наблюдать

За пять лет в Петербурге стало больше не только участников муниципальных выборов, но и людей, желающих следить за нарушениями на избирательных участках. Это констатирует сразу несколько штабов по подготовке наблюдателей.

«Наблюдатели Петербурга»

Число зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных советов, по данным Горизбиркома, увеличилось более чем на 40% по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. Вместе с тем выросло и количество желающих следить за возможными нарушениями на избирательных участках.

- Никогда столько людей не ходило на наши лекции, - сообщила ЗАКС.Ру координатор «Наблюдателей Петербурга» (НП) Галина Культиасова.

По ее словам, в 2019 году проекту удалось набрать около 700 волонтеров, желающих следить за выборами. Лекции для откликнувшихся проходят ежедневно сразу на нескольких площадках, в основном, в штабах оппозиционных платформ.

«Наблюдатели Петербурга» появились на волне зимних протестов 2011-2012 годов и с тех пор осуществляют контроль за всеми выборами, проходящими в Северной столице. Каждый раз значительную часть нарушений на участках фиксируют именно их волонтеры. Организация действует не только в дни голосований. Так, незадолго до сентябрьских выборов организация опубликовала попавшую в ее распоряжение аудиозапись собрания, на котором членов УИК учили, как, не попав в поле зрения наблюдателей, «помочь» нужному кандидату.

- Из каждого района нам приходят истории, которые к закону не имеют никакого отношения. А СПбИК говорит, что все в порядке. На верхних этажах все прекрасно, а на уровнях УИКов и ТИКов все противоположно, - отметила Культиасова.

Общественная палата

Более 4 тысяч наблюдателей в Петербурге 8 сентября выставит региональная Общественная палата (ОП). Изменение в законодательство, позволяющее представителям органа наблюдать за выборами, было принято Заксобранием летом 2019 года. Ранее ОП привлекала примерно столько же человек за наблюдением за выборами президента в 2018 году.

5 сентября на пресс-конференции, посвященной итогам предвыборной кампании, заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров заявил, что на губернаторских и муниципальных выборах орган представят по два волонтера на каждом из 1975 избирательных участков. В том числе на 77 «дачных» участках, которые будут действовать в Ленинградской и Псковской областях. Действовать наблюдатели от ОП будут поочередно: до определенного часа первый доброволец, потом второй. Это нужно, чтобы они не уставали, отметил Вахмистров. Наблюдатели набирались, в основном, в общественных советах при районных администрациях и НКО.

- Мы обратились в общественные советы районов и попросили от них списки. Также мы массово обратились к представителям некоммерческих организаций и предложили заключить им соглашения о взаимодействии, - рассказал руководитель аппарата петербургской Общественной палаты Андрей Малков.

В подготовке наблюдателей от Общественной палаты принимали участие организованные в Москве движение «Корпус «За чистые выборы» и ассоциация «Гражданский контроль». Последним руководит член президентского Совета по правам человека Александр Брод. ЗАКС.Ру рассказывал о его лояльности позиции по отношению к власти.

«Школа молодого политика»

Впервые следить за губернаторскими и муниципальными выборами будут наблюдатели, подготовленные «Школой молодого политика». Этот проект стартовал в марте 2019 года при поддержке Смольного. На недавней встрече с выпускниками «Школы» политический вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева назвала себя их крестной матерью и сказала, что инициатором образовательного проекта была она.

«Школа молодого политика» (ШМП) подготовила более 350 кандидатов в муниципальные депутаты. Из них почти треть выдвинулись от «Единой России». Помимо того, проект обучил более 300 наблюдателей. Как объяснил ЗАКС.Ру руководитель ШМП, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Илья Костунов, наблюдатели пойдут от кандидатов, подготовленных «Школой».

- По отношению к губернаторской кампании это абсолютно независимые наблюдатели, - добавил Костунов.

Он также отметил, что не все волонтеры от ШМП «неофиты». Многие, по его словам, уже имеют опыт работы на выборах.

Координатор пресс-центра «Наблюдателей Петербурга» и один из организаторов оппозиционных митингов за честные выборы Красимир Врански заявил ЗАКС.Ру, что считает представителей Общественной палаты и «Школы молодого политика» «лояльными наблюдателями».

- К ним доверия никакого нет. Опасаюсь, что они будут писать жалобы, чтобы выводили нормальных, наших кандидатов. Мы уже видели на муниципальных выборах, как регистрируют фейковых кандидатов, чтобы они подавали иски против реальных. А эти фейковые наблюдатели [нужны] будут, чтобы выбивать нормальных наблюдателей. Ну и для того, чтобы легитимизировать после выборов результат Беглова, - поделился Врански.

Руководитель «Школы молодого политика» Илья Костунов напомнил, что у самого Врански тоже есть политический бэкграунд, намекнув, на его активное участие в протестных митингах и заявления о готовности зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Петербурга.

- «Школа молодого политика» заинтересована в объективном наблюдении. А Красимир - человек с некоторым политическим бэкграундом. Мне кажется, что он проводит наблюдение, в том числе, в интересах какой-то политической силы, - заявил Костунов.

Также бывший депутат, заверил, что занятия в «Школе» посещали люди разных политических пристрастий.

- У нас обучались и люди, которые симпатизируют взглядам Красимира, - добавил Костунов.

«Дачные» участки

Все экстерриториальные участки в Ленинградской и Псковской областях наблюдателям от оппозиции «закрыть» не получится. Кандидаты в губернаторы Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») рассказали ЗАКС.Ру, что по организации работы в соседних регионах у них есть договоренности с «Наблюдателями Петербурга». В то же время координатор НП Галина Культиасова отметила, что представители их общественной организации способны присутствовать на двух третях или максимум трех четвертях «дачных» участков.

Оппозиционных Александру Беглову кандидатов, ранее критиковавших идею организации выборов губернатора Петербурга за границами Петербурга, предвыборные расклады по наблюдению не пугают. И Тихонова, и Амосов назвали количество людей, пожелавших голосовать в Ленинградской и Псковской областях – 15 и 3 тысячи соответственно – небольшим.

- Это в значительной степени результат того, что был шум и того, что ЦИК заняла жесткую позицию по проверке поданных заявлений. Заявления шли через них. Я думаю, что эту проблему мы не полностью, но почти полностью решили, - добавил Амосов.

Другой позиции придерживается руководитель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Петербургские выборы в Псковской области он назвал «криминалом» и посетовал на то, что возможности установить наблюдение за ними у его команды нет.

- Это петербургские выборы на территории Псковской области. Никаким юридическим образом региональное отделение «Яблока» не может ни контролировать, ни участвовать. У нас нет никаких правовых инструментов контроля за этим криминалом. Это потому и сделано так, чтобы нельзя было контролировать, - считает Шлосберг.

Ранее Шлосберг говорил, что обсуждал со своей командой возможность контроля за избирательными участками на территории своего региона. По этому вопросу с ним связывался даже кандидат от КПРФ Владимир Бортко. Но потом Бортко снялся с выборов.

Сергей Еремеев

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